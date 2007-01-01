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Новость дня Обнинск

Из Калужской области депортируют родителей детей, надругавшихся над девочкой

Дмитрий Ивьев
23.07, 12:16
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В среду, 23 июля, региональное управление Следственного комитета прокомментировало случай сексуального насилия над ребенком в Боровском районе.

Напомним, подозреваемыми проходят два мальчика-иностранца 9 и 11 лет из деревни Кривское.

- По данному факту расследуется уголовное дело, в ходе которого, помимо обстоятельств произошедшего, установлены нарушения порядка пребывания на территории региона родителей одного из фигурантов, - пояснили в СК. - По решению суда фигуранты помещены в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, их родители в Центр временного содержания иностранных граждан, а также рассматривается вопрос об их депортации.

Следователи подчеркнули, что жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ей оказана психологическая помощь.

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