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Обнинск

В Балабаново завезут песок на «коммунальные» пруды

Дмитрий Ивьев
22.07, 12:40
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С этой просьбой к администрации обратились родители детей из Балабаново.

- Они предпочитают купаться и загорать в левой части водоёма, где можно укрыться от солнца под тенью большого дерева, а пологий спуск в воду позволяет малышам безопасно играть на мелководье, - пояснили во вторник, 22 июля, в администрации города. - Однако грунт в этом месте сильно уплотнился, из-за чего ходить и сидеть становится неудобно. Кроме того, семьи приходят с ведёрками, совками и формочками, но «лепить куличи» детям не из чего.

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