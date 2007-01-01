В Балабаново завезут песок на «коммунальные» пруды
С этой просьбой к администрации обратились родители детей из Балабаново.
- Они предпочитают купаться и загорать в левой части водоёма, где можно укрыться от солнца под тенью большого дерева, а пологий спуск в воду позволяет малышам безопасно играть на мелководье, - пояснили во вторник, 22 июля, в администрации города. - Однако грунт в этом месте сильно уплотнился, из-за чего ходить и сидеть становится неудобно. Кроме того, семьи приходят с ведёрками, совками и формочками, но «лепить куличи» детям не из чего.