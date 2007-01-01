В Калужской области 16-летний байкер врезался в «Хонду»

Авария произошла на трассе А130 в черте деревни Папино Жуковского района вечером в понедельник, 21 июля.

По предварительным данным полиции, 16-летний парень на питбайке ехал по обочине, а потом проехал через перекресток и врезался в легковую «Хонду».

Травмы получил сам подросток. На него составили протокол за езду без водительского удостоверения.

В управлении МВД по Калужской области также напомнили, что питбайки не предназначены для езды по дорогам.