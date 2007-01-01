+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области 16-летний байкер врезался в «Хонду»
Обнинск

В Калужской области 16-летний байкер врезался в «Хонду»

Дмитрий Ивьев
22.07, 15:28
1 586
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Авария произошла на трассе А130 в черте деревни Папино Жуковского района вечером в понедельник, 21 июля.

По предварительным данным полиции, 16-летний парень на питбайке ехал по обочине, а потом проехал через перекресток и врезался в легковую «Хонду».

Травмы получил сам подросток. На него составили протокол за езду без водительского удостоверения.

В управлении МВД по Калужской области также напомнили, что питбайки не предназначены для езды по дорогам.

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktBbDVzeHRsSldNK3E2MElwbnpsc3c9PSIsInZhbHVlIjoiVFJmNmtPYmg2STZiZmxuOGxibzJ6czBoN2M5T3NNMnExM29RampaUS80TnBDbnVGcXZQZ3dLRHVuU2t6b1M2WndyUkVmV24wY1BLOXRucWdvY3puWU5PNDdsbkEwWnBWZm93YXZNTkVpenZSaVdOdEYvczNwckVLQjlxUWhrT0Vud2ltaVlxWG1rWFBFRlZqSXdWdGZCaTlXdktRSDd5NzhremtVUVpmaU52akh1NUpRaHUxUy9kU1RhSlVBM2x6NG1iK3dvUW9LQUNsU2lvWGZYTTRaWlllL0xZb1lSWStqTjFDR1hRUXA2TUxOTkpML2dKRlUyWHJ1VXIybnB4MXNJZGRtMFJRTnV6SnlYaER1OThwbWcxckpOSnF5cjlrQlh0eDJsdTNCcGdTY0x0OVFiZ1Z1T0xNZm14L0dwS2pxdTZtSytiOEduOENkQUJMQU44d2FQTGMxbmZDb3VEVnJ1aGRobWFUck12OGsvbStoTTczRTZITG5nY0F0SGZSVlZZZHp6ejVZRTk4S1owNU1aSlBER2VpVUk2dG03YTNkY0JMTDNHNTRyNkhrdmI0Z2JNeVlvdjhrTm1PMHo4cSIsIm1hYyI6IjBhOTJmZWRkYTJhZGViNjQwZDRhM2QwYThhODQwODc5MmVmYmUzMjgwMzFkNmYwZDU0NTI3ZWZlMTg3ZDg1ZDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImgvRzdGUlpKZTdkSHp4N1hXMU9JbFE9PSIsInZhbHVlIjoiUGdXS1FoNUZjbTk0aDRPKzczYVZGN1RNaDJBUnFycHZ4WWJIZDVjb1AzaVQydS8vKzFaa0N5TVZUUGFYLzNtWUZCakFDemlQUVlGL1JoSUVHZVFuckg2QTdjZkRGV1RTbjJPUmZnMzFZMUxVeS93Y05vNmFOdUlsTzNJay9oODdZSERZYjR4WER3dTFCOG9mNmdGZlFyUUhOUjUwSmZFeHIzT1NFcE9yWGFlS0NMbmp4N3Qra050Q3JiT04yaUY1SUJYb0dwQ0JNRzZUQnpjbFIrMXVKNDNJU2dhblZqRE9TUmo3RFIyS3FaT0x1Rk9WTEUwRHdZaHZqVjNVUzZFdGV6NDcyTTV0bjVsZDRoZXdibkhkMlFIS2k3eDZKWGVZd2ZoR2FQYnpQMHM3SXpYYXN2eFlXUlRWMXpPKzhFdHdjRDR0SnI0WTVOVWljYjJod0xzVXRNVXpDNFIyK0hIRkxqNHg2YktLSWRON2Z2Y3FlZ2xTY2poaVdHTUxDZ2QxYTFKTFZ1bW4wUitzNlNMVVFuUjVud04weGg4dDNkb1Y5c0Z6Yjh6OFJBbWpGQThuZWFEZDh5bWduRk1vMVd0RnJONHVYdVd3YWg5S3E4RTZWZTFHRW5pRjhwMVlSVmJGZHVoZTZnMXVNRmwrN3pPS2JTa3hpUWlxcDBlNWlGakJBL0U5MnU0UlNTaG9YVVk1aDYyWFhxb2pGbjJzczFEU0ZuV2x2YkRkZWhEWW5SN25ISTRWOEJ3YjBQVnFTREQvK1hiWWtrMFd6ZHRwOXMrakRHU1FLb3M1N205RVI1c1RQbGl4OTYzTFV1UWFDMWJEUEJjN1dTUExDeU11YzNpUyIsIm1hYyI6IjFmNzVkNDdlMGE1YjliNTQ4ZjU4ZjY3MTc4YmM1NzBlM2MwMGIxODQ2NjlkYzIxYjdkZjM3ZDE3YzVhNzc2M2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+