В Обнинске проложили 3 700 метров нового коллектора

В ночь на понедельник, 21 июля, в наукограде завершили последнюю проходку между камерами.

- Теперь «тело» коллектора - трубы, по которым стоки пойдут из города на очистные, полностью проложены, - заявили в филиале РИР. - Конечно, работы на этом не заканчиваются: мы продолжаем, в частности, пайку стыков, чтобы коллектор был герметичным. Но завершение последней проходки - это очень важный этап строительства.

Также строятся сети для переподключения абонентов, в том числе ведутся работы под улицей Энгельса.