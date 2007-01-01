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Обнинск

В Обнинске проложили 3 700 метров нового коллектора

21.07, 13:32
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В ночь на понедельник, 21 июля, в наукограде завершили последнюю проходку между камерами.

- Теперь «тело» коллектора - трубы, по которым стоки пойдут из города на очистные, полностью проложены, - заявили в филиале РИР. - Конечно, работы на этом не заканчиваются: мы продолжаем, в частности, пайку стыков, чтобы коллектор был герметичным. Но завершение последней проходки - это очень важный этап строительства.

Также строятся сети для переподключения абонентов, в том числе ведутся работы под улицей Энгельса.

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