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Обнинск

Обнинские волейболисты выиграли «бронзу» финала Кубка России

Дмитрий Ивьев
21.07, 13:55
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В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади завершился финал Кубка России по пляжному волейболу. Соревнования собрали 32 мужские и 32 женские пары из России, Республики Беларусь и Кубы, где сильнейшие команды боролись за престижные награды.

Среди участников были представители волейбольного клуба «Обнинск» - Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев. В упорной борьбе за третье место наши спортсмены одержали победу над московским «ПроСнег» со счетом 2:1 (21:13, 18:21, 15:9), завоевав бронзовые медали турнира.

Впереди у обнинских волейболистов - этапы чемпионата России. Один из них состоится в Обнинске с 20 по 23 августа, сообщили в министерстве спорта Калужской области.

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