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Обнинск

Улицы Обнинска перекроют 26 июля

Дмитрий Ивьев
21.07, 15:51
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Это связано с проведением Обнинского Атомного марафона.

С 1:00 до 6:00 – ограничение движения транспорта на улицах, прилегающих к площади по ул. Лейпунского

С 8:30 до 17:00 – ограничение движения транспорта на участках улиц Жукова, Победы, Курчатова, Ленина, задействованных в маршруте Атомного марафона

- Приносим извинения за временные неудобства. Просим жителей города планировать свои маршруты на личном и общественном транспорте с учетом ограничений, - говорится в комментарии администрации города.

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