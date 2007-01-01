Улицы Обнинска перекроют 26 июля
Это связано с проведением Обнинского Атомного марафона.
С 1:00 до 6:00 – ограничение движения транспорта на улицах, прилегающих к площади по ул. Лейпунского
С 8:30 до 17:00 – ограничение движения транспорта на участках улиц Жукова, Победы, Курчатова, Ленина, задействованных в маршруте Атомного марафона
- Приносим извинения за временные неудобства. Просим жителей города планировать свои маршруты на личном и общественном транспорте с учетом ограничений, - говорится в комментарии администрации города.