Не хочет уезжать с родителями: парень 16 часов стоит на карнизе в Обнинске
24-летний молодой человек не сходит с карниза восьмого этажа дома на улице Энгельса. Он угрожает ножами всем, кто пытается к нему подойти.
Как сообщает Mash, всё началось после того, как родители решили увезти его из города. Молодой человек сбежал из аэропорта, вернулся в свою съёмную квартиру и вышел на карниз.
Спасатели, родственники и даже брат не могут убедить его вернуться внутрь.
По одной из версий, парень не хочет уезжать из-за девушки. Сотрудники МЧС дежурят под окнами со вчерашнего дня, но пока все попытки помочь остаются безуспешными.