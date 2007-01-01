+23...+24 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Не хочет уезжать с родителями: парень 16 часов стоит на карнизе в Обнинске
Новость дня Обнинск

Не хочет уезжать с родителями: парень 16 часов стоит на карнизе в Обнинске

Дарья Джуманова
21.07, 10:26
1 1754
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

24-летний молодой человек не сходит с карниза восьмого этажа дома на улице Энгельса. Он угрожает ножами всем, кто пытается к нему подойти.

Как сообщает Mash, всё началось после того, как родители решили увезти его из города. Молодой человек сбежал из аэропорта, вернулся в свою съёмную квартиру и вышел на карниз.

Спасатели, родственники и даже брат не могут убедить его вернуться внутрь.

По одной из версий, парень не хочет уезжать из-за девушки. Сотрудники МЧС дежурят под окнами со вчерашнего дня, но пока все попытки помочь остаются безуспешными.

Лента настроения
7 оценили
57%
14%
0%
0%
29%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlF5MGdHODUxaXNiK2w1U1VUUVJUZEE9PSIsInZhbHVlIjoiTnFHMnFBWnNOYThoT01ITjhpUDd1Q0xJYno4UjJNQm5tK0p5T25TMmU5dURMSG51UUtWcmpDS2piYXd5dzVJQ2xhZGR2TUs3QmhWeC9QT2NqZE5NWS9IVFNDNitLOGFSMU1SWHkrTkM5d3kvUlhGSFd6OFpOMER4VkVTc3F0dGQ2UGlkS3libi9xcGc2dlcrdEFNYmdPcFU5RWozQXl0dnp1UXNTZWgvVDRIOENSRTZYSWFCVnlmL3pGZEFDQ04zVi9qellHdjFNck5aOVdjUk9MU3h5SEs3WVBqS242NkxOVzNFeFZiUTk3MkFuUmVaMGZ6OHdMQ1lXV2M2anJpNlpmVlM1cTJpc0tjQmQ5WUhBT0JUYnNRVExCZWZoWWYrSXB3NDNkWi9XL255K0Z2a3AzbzdwZy9zZWlPZjdNSksxdDk5OHU5a1hNLy9vd3VyUmJ4U3RiWktVcEh0cHhEMzZlNFRBdWkxTUIyMW12VGg2ZCt0NGxYL2FzRDRkQjNuVkkxWW95Q1JSTDIya1V5alU2Qk1DZmZQQ1ZlYnFDMXNyU05DeExkaWVrdmQzb0NkOFdPSTJGcnBOaFpkbkgxQyIsIm1hYyI6IjQ3NTBkYjk4YmMxMDBmZWNlNGNhYWZiY2JiOGIyY2ExMWIwZjdlMGI5Nzg0OTBmYjNlYzQ1NDlhMzI3ZjBhMmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5iVWJkS1BLZUNiRlpDcWt5VURzMmc9PSIsInZhbHVlIjoib2FFZE44Zmo0cjJjM2hiNWVLemJjSEYzeXA0cFZqYnA4czkzSDI5blRYVXFrYWZRUzQ0ajNTU1JjVHlvWmQxbWJDaFFnTkNnQjUyejBkVFRIelBPR1lwRlQ4eEtSVFdtOGE0bFBZdHZpLzY1MzN6dkhYd0wwbDk2TUhPZ1lrb1JvYmxEdVZPUG1XZDJ5Yjh0b3RMbFhDcFJtRmFzcENuSEtWeEFqNmxzM0lXbDQ0VGxVSkdGcXNMMTA0a1gxSHVXSjR3K2xvSERyNWhaUHhnMEptMUE0dkhibDVyT0hVS3hkS2d2SVVRVjMzR2NrMnpILysyNUJLUHJGWlBRZWQ5L1IvdjgrUGgxejJVcXcyVjdvWmdTd0lBVTdzcDF1TEFiQXA1WWNNeUFoR2VNSHBEWThpZjZHcmI2NlcxaitSQmJObW51WEFaSjFnd3YzTStLMFk2cndFYzBiNmhBaUFZTnZoM2IyV29ZL2pWanFYQ3BIdkN2QlZWQU5ORitQZjM2MXVFNjJ4SS9ucDBrc3pHQS8zeWR5ekNTQnhHem0vVWFEdk1heHljcEZPQnVKd29RRTlzWm1YR1ZLeExNUFNnS3E1MjA2Y2t3WnNaVnhwYmVuM1ZTeXRQSU1NMEI0VjZNd1hSZ3pLWE02a2JCamZiTmFCQmpkQTBBU0dKU2JyVHRBU0xSeDFuWHJBN0cxZUxMbmNNMXBoM1hFL0pPQXVaOCtMZFBzZWFQaVZQOEdKV1IwdWJWQ0hZdWx1aS91TjBjV3N6dGhCNHR6Wjhwc28wWDlJSEpXaU55VXhuVGNPQVhsemlXeURUQTdnWTEwRXlXa0o3UGN0ZUJCNHhxY0dicSIsIm1hYyI6ImJlYjRmOTIyNGVkYjA1MjFlM2UyYzQwMWRiYzUxMDNjZjBhZmY5ZTk5ODVhY2UzMTI5N2E3ZjM0NTNlYzkxZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+