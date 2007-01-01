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Обнинский боксёр Алексей Егоров нокаутировал нигерийского соперника и завоевал титул WBA Continental Gold

В ночь на 20 июля обнинский боксёр Алексей Егоров одержал досрочную победу над ранее непобеждённым нокаутёром из Нигерии Обаро Эрададжае.
Владимир Андреев
20.07, 08:01
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Фото Федерации бокса России.
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Поединок, проходивший в рамках борьбы за титул WBA Continental Gold, завершился уже во втором раунде — мощный удар Егорова отправил соперника в нокаут.

Эта победа приблизила российского спортсмена к бою за звание чемпиона мира в своей весовой категории. Алексей посвятил триумф своей семье.

Ранее Эрададжае считался опасным соперником, но Егоров доказал своё превосходство на ринге. Теперь боксёра ждёт новый этап в карьере — борьба за главный пояс.

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