Обнинский боксёр Алексей Егоров нокаутировал нигерийского соперника и завоевал титул WBA Continental Gold

В ночь на 20 июля обнинский боксёр Алексей Егоров одержал досрочную победу над ранее непобеждённым нокаутёром из Нигерии Обаро Эрададжае.

Фото Федерации бокса России.

Поединок, проходивший в рамках борьбы за титул WBA Continental Gold, завершился уже во втором раунде — мощный удар Егорова отправил соперника в нокаут.

Эта победа приблизила российского спортсмена к бою за звание чемпиона мира в своей весовой категории. Алексей посвятил триумф своей семье.

Ранее Эрададжае считался опасным соперником, но Егоров доказал своё превосходство на ринге. Теперь боксёра ждёт новый этап в карьере — борьба за главный пояс.