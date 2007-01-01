Волейболисты «Обнинска» вышли в четвертьфинал

В Санкт-Петербурге 18 июля завершился групповой этап финала Кубка России по пляжному волейболу и прошли первые матчи плей-офф.

Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев добились победы во втором матче в группе. Они обыграли представителей ВК «Спортбич» Германа Александрова и Владислава Михалёва – 2:0 (22:20, 21:19).

В матче за выход в четвертьфинал Веретюк и Сабаев встречались с игроками столичной «Академии» Владиславом Аксёновым и Денисом Шекуновым. Победу одержали представители Обнинска – 2:0 (21:18, 21:12).

В субботу обнинские спортсмены сыграют в четвертьфинале. На Дворцовой площади Дмитрий Веретюк и Фёдор Сабаев встретятся с Никитой Ляминым и Алексеем Гусевым.