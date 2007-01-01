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Обнинск

В Балабаново дорожники повредили тротуары

Дмитрий Ивьев
18.07, 19:33
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Пешеходные дорожки пострадали от улицы Зеленой до Восточной, а также от Восточной до Московской, сообщили 18 июля в администрации города.

Теперь подрядчик, который занимается реконструкцией трассы М3 «Украина, ремонтирует тротуары.

- Тротуары в щебеночном исполнении от улицы Зеленой до Восточной восстановлены, а техника работает над восстановлением прохода вдоль Восточной до Московской, - пояснили в администрации Балабаново. - Глава администрации также дал указание своему заместителю по ЖКХ держать этот вопрос под контролем.

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