В Балабаново дорожники повредили тротуары

Пешеходные дорожки пострадали от улицы Зеленой до Восточной, а также от Восточной до Московской, сообщили 18 июля в администрации города.

Теперь подрядчик, который занимается реконструкцией трассы М3 «Украина, ремонтирует тротуары.

- Тротуары в щебеночном исполнении от улицы Зеленой до Восточной восстановлены, а техника работает над восстановлением прохода вдоль Восточной до Московской, - пояснили в администрации Балабаново. - Глава администрации также дал указание своему заместителю по ЖКХ держать этот вопрос под контролем.