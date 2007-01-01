Житель Обнинска обманул любителя онлайн-игр

26-летнего мужчину задержали по подозрению в мошенничестве, сообщили в пятницу, 18 июля, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, он проиграл деньги в онлайн-казино, а потом решил заработать на своем знакомом.

Обнинец предложил помощь с переводом рублей в игровую валюту. Сначала знакомый передал 220 тысяч рублей. Все эти деньги обнинец перевел в игру. А вот следующую порцию в 195 тысяч рублей мужчина оставил себе.

Он подделал скриншот о зачислении денег, оставил все себе и перестал выходить на связь.

За мошенничество жителю Обнинска грозит до пяти лет колонии.