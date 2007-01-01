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Обнинск

В Боровском районе собственника земли оштрафовали за порчу сельхозугодий

Дарья Джуманова
18.07, 12:33
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Прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства и выявила нарушения. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 18 июля.

Установлено, что собственник земельного участка площадью 2,5 гектара незаконно снял плодородный слой почвы, а затем захламил сельскохозяйственные земли строительным мусором.

Эти действия нанесли ущерб окружающей среде и нарушили требования закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

По факту нарушений прокуратура инициировала административное дело по статье «Порча земель». В результате рассмотрения дела индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности и оштрафован. 

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