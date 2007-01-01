В Боровском районе собственника земли оштрафовали за порчу сельхозугодий
Прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства и выявила нарушения. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 18 июля.
Установлено, что собственник земельного участка площадью 2,5 гектара незаконно снял плодородный слой почвы, а затем захламил сельскохозяйственные земли строительным мусором.
Эти действия нанесли ущерб окружающей среде и нарушили требования закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
По факту нарушений прокуратура инициировала административное дело по статье «Порча земель». В результате рассмотрения дела индивидуальный предприниматель был привлечен к ответственности и оштрафован.