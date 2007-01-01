Обнинск готовится к празднованию 69-летия города

17 июля в Обнинске состоялось заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию 69-й годовщины со дня образования наукограда. Глава администрации города Вячеслав Лежнин сообщил, что для жителей всех возрастов подготовлена насыщенная программа с обширной сеткой культурных и спортивных мероприятий.

Праздничные события развернутся на различных площадках города. На улице Лейпунского состоится юбилейный десятый Атомный марафон, в Белкинском парке пройдет фестиваль искусств «Город мастеров» и концерт с участием местных творческих коллективов. В Музее истории города организуют День открытых дверей, а в ДК ФЭИ — джазовый фестиваль. В Городском парке старого города гостей ожидают детские развлечения, концертные выступления и выставка ретроавтомобилей.

Подробная программа праздника будет опубликована в ближайшее время.