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Обнинск

Обнинск готовится к празднованию 69-летия города

Евгений Варакса
18.07, 09:57
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17 июля в Обнинске состоялось заседание оргкомитета, посвященное подготовке к празднованию 69-й годовщины со дня образования наукограда. Глава администрации города Вячеслав Лежнин сообщил, что для жителей всех возрастов подготовлена насыщенная программа с обширной сеткой культурных и спортивных мероприятий.

Праздничные события развернутся на различных площадках города. На улице Лейпунского состоится юбилейный десятый Атомный марафон, в Белкинском парке пройдет фестиваль искусств «Город мастеров» и концерт с участием местных творческих коллективов. В Музее истории города организуют День открытых дверей, а в ДК ФЭИ — джазовый фестиваль. В Городском парке старого города гостей ожидают детские развлечения, концертные выступления и выставка ретроавтомобилей.

Подробная программа праздника будет опубликована в ближайшее время.

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