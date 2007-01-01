В Обнинске назвали самые популярные автобусные маршруты

За июнь муниципальные автобусы перевезли 815 471 человека.

В лидерах - «девятки». На маршруте №9б проехало 120 846 человек, на маршруте №9а - 111 216.

По маршруту №2 за первый летний месяц было перевезено чуть более 107 тысяч человек.

Список менее популярных маршрутов не поменялся. Это «пятёрка» - 10 201 пассажир. Это №11 - 16 245.

- «Десятки» в гонке популярности не участвуют из-за своей специфики, - пояснили 18 июля в «Обнинском городском транспорте».