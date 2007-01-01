В Обнинске рассказали о двух важных объектах благоустройства
И.о главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин провел очередное совещание по вопросам благоустройства сквера на улице Жолио-Кюри и создания Наукоградских маршрутов.
В сквере работы ведутся ежедневно. Подрядчик завершил заливку клумб, сейчас заканчивает укладку тротуарной плитки.
- По первому этапу Наукоградских маршрутов передали проектировщику данные геологических изысканий для дальнейшей работы, - пояснил также Лежнин. - По второму этапу ждем топографическую съемку.
Работы проводятся благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».