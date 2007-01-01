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Обнинск

В Обнинске рассказали о двух важных объектах благоустройства

Дмитрий Ивьев
17.07, 12:56
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И.о главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин провел очередное совещание по вопросам благоустройства сквера на улице Жолио-Кюри и создания Наукоградских маршрутов.

В сквере работы ведутся ежедневно. Подрядчик завершил заливку клумб, сейчас заканчивает укладку тротуарной плитки.

- По первому этапу Наукоградских маршрутов передали проектировщику данные геологических изысканий для дальнейшей работы, - пояснил также Лежнин. - По второму этапу ждем топографическую съемку.

Работы проводятся благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

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