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Обнинск

В Обнинске появилась остановка-призрак

Дмитрий Ивьев
17.07, 11:14
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На полпути от трассы М3 «Украина» к остановке «100 здание завода "Сигнал"» кто-то поставил знак автобусной остановки, но официально остановки там нет.

- В этом месте неизвестными установлен на старой опоре знак «автобусная остановка», - рассказали в четверг, 17 июля, в «Обнинском городском транспорте». - На самом деле остановки там нет ни по документам, ни де-факто: площадка и павильон не оборудованы. Водитель действует по инструкции – вне оборудованных точек транспортное средство не останавливать. Аргументы «Мне здесь испокон века останавливали», «Вот знак на столбе – значит можно» и т.д.  не освобождают водителя от ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.

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