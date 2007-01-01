В Обнинске появилась остановка-призрак

На полпути от трассы М3 «Украина» к остановке «100 здание завода "Сигнал"» кто-то поставил знак автобусной остановки, но официально остановки там нет.

- В этом месте неизвестными установлен на старой опоре знак «автобусная остановка», - рассказали в четверг, 17 июля, в «Обнинском городском транспорте». - На самом деле остановки там нет ни по документам, ни де-факто: площадка и павильон не оборудованы. Водитель действует по инструкции – вне оборудованных точек транспортное средство не останавливать. Аргументы «Мне здесь испокон века останавливали», «Вот знак на столбе – значит можно» и т.д. не освобождают водителя от ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров.