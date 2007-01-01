В Обнинске стартовало первенство России по плаванию среди юниоров

16 июля в Обнинске во Дворце спорта «Олимп» (пр. Ленина, 153) началось Первенство России по плаванию среди юниоров и юниорок. Как сообщили в администрации города, это одно из ключевых событий национального спортивного календаря.

Соревнования играют важную роль в системе подготовки молодых спортсменов: они являются этапом квалификации и демонстрацией потенциала ближайшего резерва сборной команды страны.

За победу борются более 800 юных пловцов из 65 регионов России. Среди участников – талантливый воспитанник обнинской СШОР «Олимп», победитель юниорского первенства Европы Григорий Вековищев.

Первенство продлится до 20 июля, и его участникам предстоит показать свои лучшие результаты на пути к вершинам большого спорта.