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Обнинск

В Обнинске начался пленэр-фест на Морозовской даче

Дмитрий Ивьев
16.07, 16:31
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Много лет он объединяет художников, которые вдохновляются архитектурным наследием нашего города. Фестиваль входит в программу мероприятий, приуроченных ко Дню города.

Участники фестиваля, а их в этом году более 60 человек, создают картины, на которых изображают убранство усадьбы и окружающие ее пейзажи.

- Пообщался с творцами. Многие приехали в Обнинск из Калужской области, Москвы и Белгородской области, - рассказал 16 июля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Художники не только работают на открытой площадке, но и участвуют в мастер-классах, делятся своим опытом и идеями.

19 июля на Морозовской даче пройдет итоговая выставка работ.

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