Обнинск получит более 69 миллионов рублей на социальные контракты в 2025 году

В 2025 году наукоград Обнинск сможет реализовать программу поддержки семей с доходами ниже регионального прожиточного минимума благодаря выделению более 69 миллионов рублей. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин 16 июля.

Социальный контракт представляет собой государственную помощь, направленную на открытие собственного дела, поиск работы или преодоление сложных жизненных ситуаций.

На текущий момент уже оформлено 52 социальных контракта. Из них 36 связаны с развитием индивидуальной предпринимательской деятельности. Наиболее популярными направлениями остаются сфера красоты, общественного питания, производство товаров, образовательные услуги, юридическая помощь и автосервис.

Кроме того, 9 соглашений заключены для оказания помощи в поиске работы, а еще 7 – на выход из трудных жизненных обстоятельств.

Жители города, заинтересованные в оформлении социального контракта, могут обратиться за консультацией в Управление социальной защиты населения. Адрес: улица Курчатова, дом 26в. Для справок работают телефоны: 8 (484) 39 62456, 8 (484) 39 67421.

Программа государственной поддержки через социальные контракты реализуется в рамках национального проекта «Семья», цель которого – улучшение качества жизни граждан и усиление социальной стабильности в регионе.