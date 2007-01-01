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Обнинск

В деревне Совьяки Боровского района восстановили водоснабжение

Дарья Джуманова
16.07, 09:59
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Напомним, в понедельник, 14 июля, прокуратура организовала проверку по информации об отсутствии воды в населенном пункте.

Как сообщили в ведомстве 15 июля, в ходе проверки выявлены нарушения в работе ГП «Калугаоблводоканал». В связи с этим прокуратура внесла представление начальнику предприятия.

 В отношении начальника Боровского ВКХ ГП КО «Калугаоблводоканал» завели административное дело по статье о нарушении обеспечения населения коммунальными услугами.

Теперь водоснабжение восстановлено.

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