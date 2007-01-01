В Обнинске тяжелый предмет выбросили из окна на голову ребенку
Инцидент произошел в этом месяце на улице Любого.
Во вторник, 15 июля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.
- Один из жильцов многоквартирного дома по улице Любого выбросил из окна неустановленный тяжелый предмет, который упал на голову мальчика. Пострадавший госпитализирован, ему потребовалось оперативное вмешательство. Обращение в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен, - говорится в комментарии СК.
Следователи из Калужской области организовали процессуальную проверку.