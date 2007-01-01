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Новость дня Обнинск

В Обнинске тяжелый предмет выбросили из окна на голову ребенку

Дмитрий Ивьев
15.07, 16:04
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Фото: Яндекс.Карты.
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Инцидент произошел в этом месяце на улице Любого.

Во вторник, 15 июля, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки.

- Один из жильцов многоквартирного дома по улице Любого выбросил из окна неустановленный тяжелый предмет, который упал на голову мальчика. Пострадавший госпитализирован, ему потребовалось оперативное вмешательство. Обращение в компетентные органы результатов не принесли, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен, - говорится в комментарии СК.

Следователи из Калужской области организовали процессуальную проверку.

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