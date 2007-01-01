В Обнинске выбирают подрядчиков для ремонта двух улиц

Работы должны пройти на проспекте Маркса и улице Толстого.

В порядок должны привести участки от перекрёстка Маркса-Белкинская-Гагарина до пересечения с улицей Энгельса (587 метров), от перекрёстка Маркса-Энгельса-Белкинская до улицы Калужской (1060 метров), от улицы Калужской до улицы Курчатова (353 метра).

По улице Толстого будет отремонтирован участок от Киевского шоссе вдоль «Технологии» протяжённостью 1020 метров.

- Конкурсная документация уже размещена на торгах. 15 июля определится подрядчик для ремонта трёх участков дорог по пр. Маркса, 22 июля – для ремонта участка по ул. Толстого, - рассказали во вторник, 15 июля, в администрации города.

Начать работы планируется в июле.