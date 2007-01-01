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Обнинск

На четырех улицах Обнинска пройдет ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
14.07, 16:36
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Работы запланированы на 14-18 июля, сообщили в пятницу в администрации города.

В порядок должны привести улицы Гагарина, Курчатова, Звездную и проспект Ленина.

График могут скорректировать из-за погоды, пояснили в МАУ «Благоустройство».

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