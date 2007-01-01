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В Кудиново отключили воду

Дмитрий Ивьев
14.07, 10:27
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Это произошло из-за аварийной ситуации на линии электроснабжения на водозаборе, сообщил утром в понедельник, 14 июля, глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

- Сотрудники районных электросетей устраняют неполадки. Объём работ большой. Сформированы дополнительные бригады. По району все ситуации на контроле, - прокомментировал чиновник. - На водозабор в ближайший час будет доставлен генератор для нормализации водоснабжения. Также даны указания по подвозу воды. О месте раздачи сообщу дополнительно. Приносим извинения за неудобства!

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