Обнинск останется без эфирного ТВ и радио

Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» сообщает о плановых отключениях теле- и радиоканалов в Обнинске.

Фото: портал администрации МО «Город Обнинск».

В связи с техническими работами 22 июля 2025 года с 6:00 до 15:00 будет прекращена трансляция цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также аналоговых радиостанций «Вести FM», «Маяк» и «Радио России».

Профилактические работы проводятся для обеспечения стабильной работы оборудования в дальнейшем.

РТРС рекомендует зрителям и слушателям использовать альтернативные способы доступа к контенту в указанный период.