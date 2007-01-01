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Обнинск

Обнинск останется без эфирного ТВ и радио

Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» сообщает о плановых отключениях теле- и радиоканалов в Обнинске.
Ольга Володина
13.07, 10:25
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Фото: портал администрации МО «Город Обнинск».
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В связи с техническими работами 22 июля 2025 года с 6:00 до 15:00 будет прекращена трансляция цифровых мультиплексов «РТРС-1» и «РТРС-2», а также аналоговых радиостанций «Вести FM», «Маяк» и «Радио России».

Профилактические работы проводятся для обеспечения стабильной работы оборудования в дальнейшем.

РТРС рекомендует зрителям и слушателям использовать альтернативные способы доступа к контенту в указанный период.

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