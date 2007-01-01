Трагическое ДТП под Малоярославцем: погиб несовершеннолетний

11 июля в 15:00 на автодороге А-130 «Панское-Заболотное - Игнатьевское» в Малоярославецком районе произошла страшная авария.

Фото: УМВД по Калужской области

По данным УМВД Калужской области, 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Эксплорер», потеряла контроль над машиной. Автомобиль съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

В результате трагедии погиб 13-летний пассажир. Сама водительница получила травмы, но медицинская помощь была оказана ей прямо на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГИБДД тщательно устанавливают все обстоятельства случившегося.

Этот случай вновь напоминает о важности соблюдения скоростного режима и повышенной внимательности на дорогах.