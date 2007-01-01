Волейболистки из Обнинска завоевали путевку на всероссийский финал

В Рязани завершилось Первенство Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юных спортсменов.

Фото: Министерство спорта Калужской области

Об этом рассказали 11 июля, в пятницу в Минспорта Калужской области. В соревнованиях приняли участие 11 женских пар, включая дуэт из Обнинска — Веронику Бондарь и Алису Фокину.

Девушки дошли до решающего матча, где в упорной борьбе уступили соперницам из Московской области. Этот результат принес им серебряные награды турнира и, что особенно важно, право представлять регион в финале Первенства России.

Главный старт сезона пройдет в Анапе с 10 по 13 августа, где обнинским волейболисткам предстоит сразиться с сильнейшими командами страны. Этот успех стал значимым достижением для всего волейбольного клуба «Обнинск».