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Обнинск

В Калужской области провели разъяснительную работу с владельцами СИМ и мотоциклов

В Обнинске 10 июля сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактический рейд среди владельцев средств индивидуальной мобильности и мотоциклистов.
Ольга Володина
11.07, 08:02
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Фото: УМВД по Калужской области
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Мероприятие прошло в связи с участившимися авариями с участием этих видов транспорта.

Инспекторы разъясняли гражданам правила безопасного передвижения, особое внимание уделяя необходимости соблюдения ПДД. Участникам дорожного движения напомнили, что пренебрежение правилами может привести к серьёзным последствиям.

Подобные рейды проводятся регулярно, поскольку популярность электросамокатов, гироскутеров и мототехники растёт, а вместе с ней – и количество нарушений.

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