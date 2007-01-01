В Калужской области провели разъяснительную работу с владельцами СИМ и мотоциклов
В Обнинске 10 июля сотрудники Госавтоинспекции организовали профилактический рейд среди владельцев средств индивидуальной мобильности и мотоциклистов.
Мероприятие прошло в связи с участившимися авариями с участием этих видов транспорта.
Инспекторы разъясняли гражданам правила безопасного передвижения, особое внимание уделяя необходимости соблюдения ПДД. Участникам дорожного движения напомнили, что пренебрежение правилами может привести к серьёзным последствиям.
Подобные рейды проводятся регулярно, поскольку популярность электросамокатов, гироскутеров и мототехники растёт, а вместе с ней – и количество нарушений.