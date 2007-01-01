В Обнинске готовится к реализации проекта «Наукоградские маршруты»
В четверг, 10 июля, глава администрации города Вячеслав Лежнин рассказал о проработке деталей создания пешеходных троп.
В настоящее время рассматриваются различные варианты благоустройства прибрежной территории. Планируется установить уличное освещение, обустроить парковку и разместить малые архитектурные формы.
Особое внимание уделяется обеспечению доступности маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Обсуждаются варианты оборудования входных зон и других элементов инфраструктуры.
Проект второго этапа создания «Наукоградских маршрутов» стал победителем голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Началась подготовка к его реализации, в том числе определение сроков проведения топографической съёмки местности.