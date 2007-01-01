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Обнинск

В Обнинске готовится к реализации проекта «Наукоградские маршруты»

Дарья Джуманова
10.07, 15:40
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В четверг, 10 июля, глава администрации города Вячеслав Лежнин рассказал о проработке деталей создания пешеходных троп.

В настоящее время рассматриваются различные варианты благоустройства прибрежной территории. Планируется установить уличное освещение, обустроить парковку и разместить малые архитектурные формы.

Особое внимание уделяется обеспечению доступности маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Обсуждаются варианты оборудования входных зон и других элементов инфраструктуры.

Проект второго этапа создания «Наукоградских маршрутов» стал победителем голосования по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Началась подготовка к его реализации, в том числе определение сроков проведения топографической съёмки местности.

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