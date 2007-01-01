Власти Малоярославца объяснили закрытие детсадов
Чиновник сослался на требования СанПиНа :
- С целью охраны здоровья воспитанников и комфортного пребывания в дошкольных образовательных организациях мной было принято решение о временной приостановке работы детских садов города. На данный момент ситуация стабилизируется, руководители ДОУ организуют работу по подготовке учреждений к приёму детей в штатном режиме с 11 июля.
Родители столкнулись с серьёзными неудобствами - многим пришлось срочно искать возможность остаться дома с детьми или просить помощи у родственников. Горожане возмущаются:
- Неужели за сутки нельзя было предусмотреть снабжение садиков водой?
Несмотря на восстановление водоснабжения, качество воды не соответствует нормам. В магазинах и автоматах питьевая вода отсутствует, жители вынуждены использовать родники.