Власти Малоярославца объяснили закрытие детсадов

10 июня после обеда глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфёнов в своем Telegram-канале рассказал, почему сегодня детей не приняли в детские сады.

Чиновник сослался на требования СанПиНа :

- С целью охраны здоровья воспитанников и комфортного пребывания в дошкольных образовательных организациях мной было принято решение о временной приостановке работы детских садов города. На данный момент ситуация стабилизируется, руководители ДОУ организуют работу по подготовке учреждений к приёму детей в штатном режиме с 11 июля.

Родители столкнулись с серьёзными неудобствами - многим пришлось срочно искать возможность остаться дома с детьми или просить помощи у родственников. Горожане возмущаются:

- Неужели за сутки нельзя было предусмотреть снабжение садиков водой?

Несмотря на восстановление водоснабжения, качество воды не соответствует нормам. В магазинах и автоматах питьевая вода отсутствует, жители вынуждены использовать родники.