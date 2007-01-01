В Обнинске установят мемориал в честь участников СВО

В Обнинске по инициативе семей участников специальной военной операции планируют создать мемориальный комплекс.

Как сообщил 9 июля заместитель главы городской администрации Обнинска Константин Пахоменко, памятный объект разместят на Аллее Славы кладбища в Передолях.

Рассматривались различные варианты исполнения, включая строительство часовни. Один из эскизов был представлен еще в феврале протоиереем Сергием Вишняковом.

- Следует установить памятный крест, рядом с которым можно будет отдать дань уважения всем, кто погиб за ленточкой, и помолиться за наших защитников, - пояснил Пахоменко.

По его словам, эскиз уже готов, и в ближайшее время начнутся работы по реализации проекта.