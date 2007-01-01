+31...+32 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске установят мемориал в честь участников СВО
Обнинск

В Обнинске установят мемориал в честь участников СВО

В Обнинске по инициативе семей участников специальной военной операции планируют создать мемориальный комплекс.
Ольга Володина
10.07, 13:03
0 433
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщил 9 июля заместитель главы городской администрации Обнинска Константин Пахоменко, памятный объект разместят на Аллее Славы кладбища в Передолях.

Рассматривались различные варианты исполнения, включая строительство часовни. Один из эскизов был представлен еще в феврале протоиереем Сергием Вишняковом.

- Следует установить памятный крест, рядом с которым можно будет отдать дань уважения всем, кто погиб за ленточкой, и помолиться за наших защитников, - пояснил Пахоменко.

По его словам, эскиз уже готов, и в ближайшее время начнутся работы по реализации проекта.

Лента настроения
9 оценили
0%
0%
22%
0%
0%
78%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllMM1pBUVpQVE10NVMvRUx5dkFtOHc9PSIsInZhbHVlIjoiTXhDVWJFU3ZYTVd4Q0pjTkJoaFI2eDgvV2g2WVhEdS9NcEZvb0tjSjU2Y04vN1pXU004RDlHTk4wZklaYkNOWHltRHNsOUI0L0ltMzJUd2c4QXFhR0ptSUQxaFo3dlBNQlA3VGlyb05lOHp6bU1XS25TeUlMU0ZFN0RxVER4OFd0YUZod3ZjUUNNdE5KblpwWUdLaGZnQWhpRks1ODV0TGlYVENIRE16MkdaemVzbWEwY3Q2YnlmU3htUEdnUmFKakVKWnd5NmRIWEpuVVRTMmpQeFJwKzRYcFFzNjNmdTdVOHZXckgydGdrTUFOR201OUwrV011SnIzcll1a3RVUE5wMTZMSlcyVmFzaGJxSUhXQTBQMVdsUHpmSFVZdE4zN3psbGlyTndPV0N6S003RzZ5cVlROWlud1EwNDdrTC9rYXEvRDdBOEJ1TFlBNDhyL0lGTy8rZWJ3dUpuL3laOHRsYnVzM1phNVdiTjhsUlF0dHVRQm9JQVcxanF3cVpmSEIwdnRSZUF0TEtBMUZLYUZmckxtUTRoY3VwMXRkL2hBaGpzb0dIN3lSMGZXZ0NsZE1mdFpGVUV4R3p2TVV0SiIsIm1hYyI6IjgzNjJkOWRhMWMyM2FkZjU3ZjIxYTY3NTQ2ZGNjMmRlNTMwM2RiMTIzYWY2Y2E1MzcyYmVlMTNlNGQ5ZGQyNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImhhUDZHeWpncU1HUExDWitnd2dJc1E9PSIsInZhbHVlIjoidCt3SFpwM0ZQajZ5WGpPL09KN3VnTG13TTRONmFoRk13RFFRcXhLWGNPQUVoM0tmT3laeEQrK0Y3aU9LVTJNdVg3UDR4TTMrNzJMdmo2cUlKaWIrTC9hdGJLMElJMXRNQzArdGttUHFDUmxnZ0c1ODZvOERSVVlQbXBTbkVkcHJ0YVE5anBrNllXSmNCL0JVOFlsTFh3WjBNdmJZenhiRkJwcHNlVXNvM0tSM2JMRG5GdjlDY2xCeGpZWTVld3JpQVBVS01QMUZjR1YxREp2T09VTEQwL2pGc0I1VGZsODdtM0plS2p3dmxXUklBQ0tsQ1lBbW1mZXNQZXFBbVU2eVhpMkhxTU52M1ZjWWxYU29lMXVhTC93OTYwQ3NBZVJlTnY4QUFCWU9wWnNiaUFsVTg5VUZFOHJQdlFMQjZxR0FLTG9LQ2IrN3JOaTJDY21wOG5lVllld2Y3NTJaZTEvaHh2OHZlNGZzaStlNXFlNWl1b2xPY0dxOFN3RG9XY0ZDNmpxeTIxUDhXMy9XVkVPNWR5UStZOXp2SEtNSnZqaXdNeHo4UytQb0liSDVGUWVmOHhKaWFqd01ramluWEozVE5PcUxGTW1jVlA1aU5ENDBIbHU3OGFmWHVlZGFtMUhwZk9keDBMZmdlc09BV1AxWWZIQ2hUZDcvWGZ3VjM3YWJGMFhweWszWVBUZmMwZUlHNHhUQTBiQUJJMHpjUjVKenhQMXExdVhpMkg2N1VpM0c4Z2ZJU0YvMEV0MkJ2UlViWnFmOGt2MXRwdXpMeEVyWjRjOWJ4eHBQRGoyQkVwRzYvSVJHazN2SU5BS2hLVGkzNTg3MnFkMnNJa2JmQTZPZSIsIm1hYyI6IjVmMjUwNDE4YjQwODZiNzU0NjkzMTY3YWQ0MmExNDZhMThhMTU3YWU5MzM0NTI4Zjc3ZWI0NTE4MmRiNWQwY2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+