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Новость дня Обнинск

Житель Обнинска задержан за взятку сотруднику ФСБ

Дарья Джуманова
10.07, 11:18
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О возбуждении уголовного дела в четверг, 10 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 9 июля 2025 года 48-летний мужчина,  находясь в салоне автомобиля, передал сотруднику УФСБ России по Калужской области в качестве взятки денежные средства в размере 20  тысяч рублей с просьбой не привлекать его сотрудника к административной ответственности за осуществление работ без соответствующих документов.

Однако оперативники были готовы к такому развитию событий — взяткодатель был задержан с поличным сразу после передачи денег. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия по уголовному делу.

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