Житель Обнинска задержан за взятку сотруднику ФСБ

О возбуждении уголовного дела в четверг, 10 июля, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- По версии следствия, 9 июля 2025 года 48-летний мужчина, находясь в салоне автомобиля, передал сотруднику УФСБ России по Калужской области в качестве взятки денежные средства в размере 20 тысяч рублей с просьбой не привлекать его сотрудника к административной ответственности за осуществление работ без соответствующих документов.

Однако оперативники были готовы к такому развитию событий — взяткодатель был задержан с поличным сразу после передачи денег. Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия по уголовному делу.