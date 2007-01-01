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В Малоярославце парализована работа социальных объектов

В ночь на 10 июля в Малоярославце четыре аварийные бригады ликвидировали повреждение на водоводе.
Ольга Володина
10.07, 08:53
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К полуночи глава администрации района Вячеслав Парфёнов сообщил, что систему начали заполнять водой. Однако к утру жители стали присылать в телеграм-канал градоначальника видео с мутной водой, а некоторые дома так остались без водоснабжения.

– Вижу сообщения от жителей некоторых домов, что воды нет и критику. Давайте вместе разбираться по каждому случаю отдельно со всеми службами и УК. В целом давление в системе в норме, – написал Парфёнов.

Между тем, в магазинах закончилась бутилированная вода:

– Адресок черканите, где есть вода. Автоматы пустые, в магазине также нет воды, – пожаловались местные жители.

В ЦРБ ситуация критическая:

– Подвезите воду в больницу, лежат больные, туалеты переполнены, дышать нечем, хотя бы промыть всё.

Детские сады тоже пострадали:

– Сад не принимает детей! Говорят, еще один прорыв и что вода грязная. Почему так?

Люди стали искать спасение на родниках, но не у всех есть возможность туда добраться.

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