Малоярославец снова остался без воды

Малоярославец столкнулся с настоящей водной аномалией – это уже вторая авария на водоводе за сутки.

Как сообщил 9 июля в среду глава администрации Михаил Крылов, инцидент случился при возобновлении подачи воды после предыдущего ремонта.

- Параллельно с ремонтными работами, проводимыми муниципальным предприятием «Водоканал» также производилась работа собственником земельного участка по ул. Радищева 15А по выносу водопроводной сети за границы земельного участка, - пояснил Михаил Крылов. - При возобновлении подачи воды произошла авария на построенном участке сети.

В результате «Водоканалу» пришлось повторно прекратить подачу воды.

Сейчас аварийные бригады в авральном режиме устраняют повреждение. Жителям рекомендуют запастись водой – точные сроки восстановления подачи пока не называются.