+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске ускорили капитальный ремонт в школе № 10
Обнинск

В Обнинске ускорили капитальный ремонт в школе № 10

Дарья Джуманова
09.07, 09:44
0 100
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 8 июля, глава администрации наукограда Вячеслав Лежнин провел выездное совещание, посвященное ходу работ в образовательном учреждении. 

Сейчас подрядные организации занимаются ремонтом полов, а также заменой инженерных сетей в одном из корпусов. Параллельно идет модернизация пищеблока и столовой, где после завершения отделки разместят современную технику. 

Особое внимание уделяется входной зоне: запланирована замена покрытия ступеней, облицовка парапетов и высадка растений.

Ремонт планируют завершить до 1 сентября.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktIQ1l1SVV6cEpuVThvSU4rZnYzWnc9PSIsInZhbHVlIjoiRy9BMHFSWU1SUmpwSGZnOGxvYU1IalA0ZUo3clNOK0hLY1NuRFMyQy9veDhFOHA2VnowdENvazdWcE1BR0VzNXF6OG9UTXplZ01OVitteGllNHhqVnFpeGZFaEJLRjRhK2x1MTNWbFVuOFNOZ2h4TDVEeHV1bXV3eUpSMjQ0cmtZSlhlMzhGN0ZVNkJFS29ZS0dxNXg4TW53Rit0SmpUb08xTVpxTlFpVmk0U3oyTVJ5SEd5QTVHNjlrNFdCTk1YZHBJQS9LQisxZXJHNC9Mdnc4c044djg3MncrNFR0cjAycUJRdklYbThyKzRMdmtkaUVWY0JLRnJURkl0dFpVcldaWitibzVkQVZwNTZSS2t4WElaZU9kVmZXdVRiaFBMTFhGVUhyMUZ5OSs4U1NjL2tjZlVqWUVqNDlvT1JaZXBaZTlkcGQyVEVqa3NVazZ1ZXl0S0VLeWJZWWZ5OHp6anNUMk51eU5qcWsyeUNremwrb3lVL0poVGEyTTdKTlJWN0NhRFNNV05uSnROL09KVEJEOThERjlYS2J4cWk3Uk1QdGRoM0gwbHEyWEkrcGdkSnoxWWlpTlFMa1NxUDVxdSIsIm1hYyI6ImYyMjE3YTczY2Y0YzdjZTk5YmU1N2NiYWVlZTkzOGU3YTYwZjM3MDJhN2NmNzE4NGFiMDQ1YjY2ODYzMDI2ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iks3bnRtZmY4Y2w2T09yNDZWNFRaZWc9PSIsInZhbHVlIjoicTY5QmtNOFptQ2o2MWtDOHFWc0RvRDY4elBVb2t6R3IwRURDRnhmYlN3ZkdEOGg0Z2dCQ0lNNEw2d0Z4RDlzQk9YaG1mT0Vaa3ZyZFJhNVdVeERKMFZOU1RFMjN2OENwbmZiU0thR3RTcWw2Q3VIQUxDWGVjYzN6ejdNNUsycmYwOTJOOEhta1YvZGloM2FyWTE4a3FNOUQvcFVYeXBUaHNQcys2dkVNVUw1czdjaUYzOTNLZGJWak55SnEyWjZ5SllDeG95dkJGb3lndlY0TzhHeTMxbDhwc2NTd2hIM0s0KzVrKzUzNzV3VTRLZlpNN05sQ1hUYnJvQmk0bGZVMHRlL0FGdHQ0bWxzNDl3TDFIV3RwcnZGNllyZUdoaDdqRmVFRGFUK2sxeXBvNFFnZHhKblFQRGtNa2VScWxSc1RrZEpRZzh4NDhPdXRUN3NBR0drZTM2aHRGYXRBdHJPMGF5cWFIY0hFMDhudWRxYzJScDJQZmZkNktNTDNMeFZlSUpBR0w0aHBKSVg4b2pWTzUzanArTGRVSGVLTWp6UStJY2ZjT3lub3UxVEduanpYRGIyQlVMSHdZZG5zODM0VDJ2S0xsL1poVmdmUG5iMk1UNHE2RWZId3VoekYya1pIWjBaUURBanB6SjlDaWVaOVVXNDUveU9XSFI2OFRHNCsvblVnUncwVXVnbnF5WDNtSHJMTm1TSDcwL01qM0V4ZFBlZnRhMmlwRytDazc2TTU2L01NMkdtOUk0MXRlL1h2K1ovZVQ5SW51U0VCdUgyY255SUpYNEVkSjBMeVVxWlJTY2VqT2s0R3FUS2F6ZGhxTzM5Y0FFSmlRZ3J6dUQrQSIsIm1hYyI6IjBjOTZhZWFkYmNlNDA5YjMwNWRlZDE2NTZmMDk1YTg0MmVkOWYyZTkwODc5NDM4ODIwNzhhNDcxOWE2MWEwNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+