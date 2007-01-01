В Обнинске ускорили капитальный ремонт в школе № 10
Во вторник, 8 июля, глава администрации наукограда Вячеслав Лежнин провел выездное совещание, посвященное ходу работ в образовательном учреждении.
Сейчас подрядные организации занимаются ремонтом полов, а также заменой инженерных сетей в одном из корпусов. Параллельно идет модернизация пищеблока и столовой, где после завершения отделки разместят современную технику.
Особое внимание уделяется входной зоне: запланирована замена покрытия ступеней, облицовка парапетов и высадка растений.
Ремонт планируют завершить до 1 сентября.