Магистральный трубопровод в Малоярославце дал течь — воду отключили

В среду, 9 июля, в 01:30 ночи в Малоярославце произошёл порыв на магистральном трубопроводе, снабжающем город водой.

Об этом сообщила замглавы администрации Галина Трофимова в официальном чате. Авария случилась на участке, по которому вода поступает от скважин в деревне Чуркино (СП «Деревня Шумятино») на станцию обезжелезивания (ул. Чистовича).

К 05:40 утра подача воды на станцию полностью прекратилась, из-за чего водоснабжение города пришлось остановить. С наступлением утра аварийная бригада УМП начала работы по поиску и устранению повреждения.

Ожидается, что ремонт завершится к 15:00–16:00, после чего водоснабжение будет восстановлено.