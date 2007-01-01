+24...+25 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Магистральный трубопровод в Малоярославце дал течь — воду отключили
Обнинск

Магистральный трубопровод в Малоярославце дал течь — воду отключили

В среду, 9 июля, в 01:30 ночи в Малоярославце произошёл порыв на магистральном трубопроводе, снабжающем город водой.
Ольга Володина
09.07, 08:18
0 632
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщила замглавы администрации Галина Трофимова в официальном чате. Авария случилась на участке, по которому вода поступает от скважин в деревне Чуркино (СП «Деревня Шумятино») на станцию обезжелезивания (ул. Чистовича).

К 05:40 утра подача воды на станцию полностью прекратилась, из-за чего водоснабжение города пришлось остановить. С наступлением утра аварийная бригада УМП начала работы по поиску и устранению повреждения.

Ожидается, что ремонт завершится к 15:00–16:00, после чего водоснабжение будет восстановлено.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InRxSGhPelIrYk1BSnRjS3BkTWdzVUE9PSIsInZhbHVlIjoiMGtNcUFUWTVzZmt1cndVbEhtZDROaGNvaHdEbkJCTDBlSHpGd1hoNTJXSDJadkdjaTloQlh1TWxRYW5UYkYzR1JndEpiTUs2OFNZZnRRL0pFaE96ejNkdHJkR0RNN1ZEVW1oODFQYVM0MTNFY0Fnemo1VUwvU0xXT0RhbUI5Yy8vbHcyU2xpVjVNYWF4NnlHUk5LK0h6RFZRWTlUakZRVTlGUjdKMkFYM3JxdXFNTHZoUjduTW80MlU2WTQ1MmpkRUp0bFFQZ2V3QmFsL1ZmTzk5V2JBelZQelVOMHYvQW8wejZTSnJURVZueTYrZTA0VUZYN0VBWW1VUjhuN012dXY5anhKWno1ayszNzA4amc5T2w5WThLNkFtSkxZaWZzVStWMHF1anJvUXpOdHlrSTZ0Q3o3MUZDRURJcVB4Uk0vNm1zb3pucWdac2p1VzRMVmUwdnZ2VUVManArcFV5RnRuVGt4YjVwa3ZTa2FMTUZ3VkRmRmJyMHA0clhlRE5DTDh3d3ZtZ2Z1Tk9kbFI4MVV4Z2tySVQ1RTVLSGhGNytZTkVPWVJFQ3JQY29hdlEvV3dnNXVaR0Rrc1BLOW5YbCIsIm1hYyI6ImU5MmU4ODc1YWM5NTI2ZTI2OWUzNGI1NTYwNjg0ZjY4ZjFjZDkyNzgzM2QwN2U5MjVmZmJlM2Q4MWFhYzg0YTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik1QOHBXcXYzN3ZuN041ck5XT1Rjc2c9PSIsInZhbHVlIjoiSFN2OEQva291Rkx4YjVKQ0RqTGJENWhQWWpGTTkraGVabkZCZ1JrRkFPNEV5YzFkb1E1MzhpaXo2SVgxVHJoaXFuV3VXN1VTMHVtUG44ZmhGV3R6bVBHOGJzanRPWjhob3dPTjBWWktMdVpiMjRLVnFWYmV6K3NmQlZ0UGFvQ1B3UlpBQXA0TW93a2hiYVF4WVg0M3RDTXRMRktOcDJFVittOENoNjRTME13S3l3S1RmYksvWFU0bml6ODJLS3h3K2Naa3dCQ2xKWExTUGlxTkRoNmJ3ZXhzYzJ1OHBZcFFZWVZsM1Z4cUJPeWFGQmpIanAvT2hacjBsSDJHcFhzaEhOK25UREhjamZKUlVzRGZNTEpoM3NEWFJFNy9SaXZ2OTM3QkpsZ2VXRXFuUy9BYnlOT0tUa1VBOElaQUw3NmdaZG1tN1NUb1dsZFYxc3M2cGljZnpCc0lkRjllWnorZ0pWRkVTQWpYc2xkOGVYUEhRRVBjVkdVNW9ybGg4c3VVaU9QemxRMXZ4MU0yWnJWM1NYUFpVTTVJWVZvWnMxUW51SVNlVEZqRFR1QS8yVDhvU291aGEycDZOOE9RUkt6Z3NlcmJOTit2VStIZkVzckNSTHFSTmRwUU9QSUxCY0dhSXA0THo4VWkzUFk5aHB5RTFyWDlXY0dvUXM1Z1FpQk5zR0c3M09DWnBIZDIrTkZLTU90ZzFCUll3WUNOeEhHMGtkbTFmK1lwcHpKNTI3QXdCZDlGbVFDNUJ6ZjlHSlI4N2o0dVJFN0FuVHEyYkZDYWJoUUZjb2RXVnRUNmdqK2ZybVF1d2poMkwxR3grcmZ2ODl4ZnMxUW5WczlTaFNTdyIsIm1hYyI6IjQ1NGVmYjQwYjU4ZGMwMDAyOGNjYzdlZDVmZWM1M2I1OGVmN2IxYTViOTc0YWZiZTMyNDYxOGQ0ODFiNmRjYmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+