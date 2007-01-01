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Обнинск

Фантомное производство молочной продукции нашли в Калужской области

Дарья Джуманова
08.07, 10:41
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Компания ООО «Молочный караван» из Москвы якобы работала в Обнинске, но на самом деле подделывала документы на молочную продукцию. Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора во вторник, 8 июля.

С 2024 по 2025 год на предприятие поступило более 2300 тонн молочной продукции из разных регионов. Проверка показала, что у компании есть только офис площадью 15 квадратных метров, и производить продукцию в таких условиях невозможно.

Фактически компания служила посредником, незаконно переоформляя электронные документы на вымышленные грузы.

Возбуждено уголовное дело о подделке документов.

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