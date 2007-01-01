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Обнинск

Юные художники украсили стены детской больницы в Обнинске

В педиатрическом отделении Клинической больницы №8 Обнинска появилась новая достопримечательность - выставка работ учащихся Школы изобразительных искусств.
Ольга Володина
07.07, 11:17
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Об этом сообщили 7 июля, в понедельник на сайте медучреждения. Яркие, наполненные светом картины теперь радуют глаз маленьких пациентов и медицинского персонала.

- И пусть дети, смотря на работы, знают, что за стенами их ждет прекрасное и светлое будущее, - отметила педагог художественной школы Татьяна Воронова. Она подчеркнула, что вместе с учениками они хотели подарить больным детям улыбки и хорошее настроение. Школа планирует сделать такие выставки регулярными.

Сотрудники больницы с благодарностью приняли творческий подарок: - Ваши рисунки теперь украшают стены педиатрического отделения, дарят улыбки и хорошее настроение маленьким пациентам. Выставка уже доказала свою эффективность в создании более комфортной атмосферы для выздоровления детей.

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