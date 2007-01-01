Обнинский пловец Григорий Вековищев триумфально победил на Первенстве Европы

Яркую победу одержал обнинский пловец Григорий Вековищев на Первенстве Европы среди юниоров.

В напряжённом финальном заплыве на 400 метров вольным стилем, который проходил под проливным дождём в открытом бассейне словацкого Шаморина, наш земляк показал выдающийся результат, опередив сильнейших соперников.

Это соревнование собрало более 600 участников из 45 стран, что делает успех Григория особенно значимым. Воспитанник спортивной школы «Олимп» продемонстрировал не только великолепную физическую подготовку, но и настоящий бойцовский характер, буквально вырвав победу в последних метрах дистанции.

Добавим, что это уже вторая награда талантливого спортсмена на турнире - накануне он завоевал серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Двойной успех Григория Вековищева стал отличным подарком для всех болельщиков Калужской области!

- Выдающийся результат! Григорий, гордимся тобой! - отметил достижение спортсмена губернатор Владислав Шапша.