Пловец из Обнинска завоевал «серебро» на первенстве Европы

Соревнования проходят в словацком Шаморине с 1 по 6 июля, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков в субботу, 5 июля.

В турнире участвуют более 600 спортсменов из 45 стран, 42 из них — нейтральные атлеты. Это первый европейский старт по плаванию с участием нейтральных атлетов.

Пловец из обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Григорий Вековищев завоевал серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Он показал лучший результат в своей карьере.