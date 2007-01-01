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Новость дня Обнинск

Пловец из Обнинска завоевал «серебро» на первенстве Европы

Дарья Джуманова
06.07, 08:41
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Соревнования проходят в словацком Шаморине с 1 по 6 июля, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков в субботу, 5 июля.

В турнире участвуют более 600 спортсменов из 45 стран, 42 из них — нейтральные атлеты. Это первый европейский старт по плаванию с участием нейтральных атлетов.

Пловец из обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Григорий Вековищев завоевал серебряную медаль на дистанции 800 метров вольным стилем. Он показал лучший результат в своей карьере.

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