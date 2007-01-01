«Серебряные» спортсмены региона собрались на ежегодной спартакиаде
5 июля, в субботу, Министерство спорта Калужской области сообщило о проведении областной спартакиады для пенсионеров.
Около 50 активных участников из разных районов региона продемонстрировали свою силу, ловкость и спортивный дух.
Программа соревнований включала многоборье ГТО, стрельбу из пневматической винтовки, дартс и беговые дисциплины — женщины преодолевали 500 метров, мужчины состязались на дистанции 1 километр. По итогам упорной борьбы первое место заняли калужане, второе — представители Обнинска, третье — спортсмены из Дзержинского района.
Теперь лучшие участники готовятся к следующему этапу — отборочным соревнованиям 16 августа, где определятся претенденты на всероссийский уровень. - Дедушки и бабушки, гордимся вами!, — написали в соцсетях сотрудники областного Минспорта.