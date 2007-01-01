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Смертельный удар током: зацепер погиб в Калужской области

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после гибели 16-летнего подростка на железной дороге.
Ольга Володина
05.07, 11:20
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Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
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Инцидент произошел 5 июля 2025 года на станции Суходрев Малоярославецкого района Калужской области. По предварительным данным, молодой человек занимался зацепингом и погиб от удара током, находясь на крыше электропоезда.

Расследованием занимается Брянский следственный отдел на транспорте. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности на железной дороге, повлекшем смерть человека. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подросток скончался на месте происшествия. Трагедия вновь поднимает вопрос о безопасности на железнодорожных объектах и недопустимости экстремальных развлечений.

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