Смертельный удар током: зацепер погиб в Калужской области

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела после гибели 16-летнего подростка на железной дороге.

Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Инцидент произошел 5 июля 2025 года на станции Суходрев Малоярославецкого района Калужской области. По предварительным данным, молодой человек занимался зацепингом и погиб от удара током, находясь на крыше электропоезда.

Расследованием занимается Брянский следственный отдел на транспорте. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности на железной дороге, повлекшем смерть человека. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Подросток скончался на месте происшествия. Трагедия вновь поднимает вопрос о безопасности на железнодорожных объектах и недопустимости экстремальных развлечений.