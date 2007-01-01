+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск Педагоги из Калуги и Обнинска поборются за звание лучшего директора
Новость дня Обнинск

Педагоги из Калуги и Обнинска поборются за звание лучшего директора

4 июля организаторы Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» объявили список финалистов.
Ольга Володина
05.07, 10:29
0 318
Слева направо: Ирина Трошкина, Софья Шатова
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Среди 30 участников заключительного этапа два представителя Калужской области - Ирина Трошкина (средняя школа №1 Калуги) и Софья Шатова (школа №9 Обнинска).

Конкурсанты успешно преодолели три отборочных испытания: профессиональное тестирование, групповую работу и марафон публикаций. Теперь их ждут очные состязания, где предстоит продемонстрировать управленческие навыки и педагогическое мастерство.

Конкурс позволяет не только выявить лучших руководителей образовательных учреждений, но и обменяться ценным опытом с коллегами со всей страны.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVGSWl5UkIzQTgwaXBWdUdZRG4weXc9PSIsInZhbHVlIjoiVHNHQ0xoQ0ZNL0ZMNHFLU0lpYW04RnByRW1lUXNscXdXUWVZR2ViWmdxSWwvUHcvYW9oWkFDbXRzbzdEYlNPZFJXRDhrQStReTYvcWs5L2ZOb0JIWngvc3hDSjIxL2ZNaytnVDR6Rk1EeExmV1hEODBzNStwZm44aFpselZHOCsvNXE2VWpKR2k1ZWpGMkRLTUkrdk5yTTV6QXRxa1Jua0NNRzRlZ1VPSklNN1FndDNKc2JaVFc4aXlGLy9oZkRJZjZ5QmRPSHZNVnc5alk3enZTOXNpSW1RS2xpUkxEcTh3Q2w0NlNzWWkvc1ZSbm5hbW0vMmRTVjUrRzBOeVgvVTJ0N2NHc2JKRVJ5ZzVmTEtHbmhDTGdXRW54KytRK3VNTTFDZXltci9PTlV4REVHSWpoenU4SDkxTUpGM1AzRjRaTnhzL1pHNG1lMmtpK3VqVkpxbDZXOForb1FWMU16R1daNTQveitCa0lUSXRZbS9DblNwUzJiL1IwaGFNZlk4MUYzcDltUE15eUxIRGF5Z1BVYjFKTFNIWkZNK1E3dlZVTDdFL0o0ZEoxVGNDSHY1cFg3TUVqNjJ2T1pTRWJTcyIsIm1hYyI6IjUwZWMzMjMzODQ0YzAxYmU5NDc1YTdhMDExYjgwZGE0MWY0ZTRiNjIxYWE4NjZmMjJkZDI3YzY1YjBlZjQxZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZ3YnlGZHorNjdqbXRmR1M3MlV3OFE9PSIsInZhbHVlIjoiSGo0WVhPVkRkQ0lCalNHTlREUHlITHhibVpUbHFEN2RyUlM3VXpVVGVCTUZhSHlXc25PWlpVbUlkZ0pmOFR0Sm5ubFVzbnJKaDlLQksxUmhHcHRIK1VnUHIxbnFnUXR6WkdiOTlNMjRUOTlzZmhBbi9lWUdOZlVGRzBSdXRQaVBsOGJvU0dWaHI5QUNkMzhUU0VMeHVaQXBqcXVNejArOVBVbWw4Z1NOUUtmQzVMZkxRU2RXVDZ4M0pWQWVGbUJlNnJGUE5zUG8wajVSb3FXV24vNm1uRXVvK1JHTThHUG9tK0E0ZzlBc01ROFlaZW1KeVVveGh1VHdXclIvREpHWjdwMUNndnVnTW95dWxFRzBiRFVWTVdPVVVobUU2Z09NZ2VPbU9QQVVpK1N6VUZjZUFTdlczQTREN3BsNzViV0xCNWx3ZzJIS2s0bkRrQW1IS0JySjlsVW5MQXZJR1ljSTQ4ZmY0eUgzN25RNUNaZGhqblRzelBZOFdmNnVTdE9XV3ZZMlJNRDd3R24wbWs4d05NYVlKNzBWa1JHMUpMaWQzQzduL3lpSjFqOVV6b0hsMExjbFF6UU5JUFEwaG1uVmlCcGs0OHhkVHpNNFlHcTFFOER1R2VTdzBGd0FibFdqZHRlNTJYdGFkZGovdW9mUDZUQUhlaTRLUXFCeUhYWU8yQmFxTlVoLzdXa1JqS0MvMHQ1TDA0VjdnYjZlUTdlSDROTEZUcDNmSFlVc0V0aG5CQWNtZ2xQdGcxRm14am5VUituYWhqOUVBUzlpSUR2TUxOV3E5VE1aK1F6eDBYeVJBdDZmc3dqY25WaEhMWnVDS1g4enVOMVRJNDE2dytybyIsIm1hYyI6IjgyMTQzYjViNjUwNDk2MDY0OTEwMzk0N2M0ZDFlMTVkNTdkNDdkMGE4ZTk5ODg4YmUzZTU3ZTM2MDc0ZmYwN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+