Педагоги из Калуги и Обнинска поборются за звание лучшего директора

4 июля организаторы Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России» объявили список финалистов.

Слева направо: Ирина Трошкина, Софья Шатова

Среди 30 участников заключительного этапа два представителя Калужской области - Ирина Трошкина (средняя школа №1 Калуги) и Софья Шатова (школа №9 Обнинска).

Конкурсанты успешно преодолели три отборочных испытания: профессиональное тестирование, групповую работу и марафон публикаций. Теперь их ждут очные состязания, где предстоит продемонстрировать управленческие навыки и педагогическое мастерство.

Конкурс позволяет не только выявить лучших руководителей образовательных учреждений, но и обменяться ценным опытом с коллегами со всей страны.