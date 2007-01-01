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Обнинск

Снижайте скорость: топ-6 самых опасных участков калужских дорог

В пятницу, 4 июля Главное управление МЧС по Калужской области опубликовало оперативный прогноз на предстоящие выходные.
Ольга Володина
04.07, 15:01
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Специалисты предупредили о повышенном риске ДТП, особенно с участием пассажирского транспорта, на шести проблемных отрезках федеральных трасс.

Наибольшую опасность представляют участки на магистралях М-3 «Украина» и А-130 в Боровском, Жуковском, Малоярославецком районах, а также в Обнинске и Калуге. Конкретные километры с повышенной аварийностью:

·        86+994 – 87+500 км. (Боровский район);

·        100+280 – 100+755 км. (г. Обнинск);

·        111+450 – 111+600 км. (Малоярославецкий район);

·        115+200 – 119+930 км. (Малоярославецкий район).

·        А-130 Москва-Малоярославец-Рославль: 106+079; 106+103 км. (Жуковский район).

·        М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к г. Калуге: 7+017 км. (г. Калуга).

Основными причинами возможных аварий названы нарушения ПДД водителями и традиционный рост трафика в выходные дни. МЧС призывает автомобилистов соблюдать осторожность на этих участках.

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