Снижайте скорость: топ-6 самых опасных участков калужских дорог
Специалисты предупредили о повышенном риске ДТП, особенно с участием пассажирского транспорта, на шести проблемных отрезках федеральных трасс.
Наибольшую опасность представляют участки на магистралях М-3 «Украина» и А-130 в Боровском, Жуковском, Малоярославецком районах, а также в Обнинске и Калуге. Конкретные километры с повышенной аварийностью:
· 86+994 – 87+500 км. (Боровский район);
· 100+280 – 100+755 км. (г. Обнинск);
· 111+450 – 111+600 км. (Малоярославецкий район);
· 115+200 – 119+930 км. (Малоярославецкий район).
· А-130 Москва-Малоярославец-Рославль: 106+079; 106+103 км. (Жуковский район).
· М-3 «Украина» Москва - Калуга - Брянск - граница с Украиной, подъезд к г. Калуге: 7+017 км. (г. Калуга).
Основными причинами возможных аварий названы нарушения ПДД водителями и традиционный рост трафика в выходные дни. МЧС призывает автомобилистов соблюдать осторожность на этих участках.