В Обнинске чествовали талантливых детей и их педагогов
В Городском дворце культуры прошла торжественная церемония награждения одарённых школьников, сообщили в местной администрации 3 июля.
78 юных жителей Обнинска получили награды за выдающиеся успехи в науке, спорте, культуре и искусстве. Среди них — победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний и авторы социально значимых проектов.
Особые слова признательности прозвучали в адрес педагогов, которые вдохновляли учеников и поддерживали их на пути к успеху.