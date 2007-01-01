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Обнинск

В Обнинске чествовали талантливых детей и их педагогов

Дарья Джуманова
03.07, 16:48
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В Городском дворце культуры прошла торжественная церемония награждения одарённых школьников, сообщили в местной администрации 3 июля.

78 юных жителей Обнинска получили награды за выдающиеся успехи в науке, спорте, культуре и искусстве. Среди них — победители олимпиад, творческих конкурсов, спортивных состязаний и авторы социально значимых проектов.

Особые слова признательности прозвучали в адрес педагогов, которые вдохновляли учеников и поддерживали их на пути к успеху.

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