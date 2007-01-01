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Калужская область закупит 30 автобусов нового поколения

В среду, 2 июля, министерство транспорта Калужской области сообщило, что Минтранс России одобрил заявку региона на обновление автобусного парка.
Ольга Володина
03.07, 08:50
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Фото: Минтранс Калужской области
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В 2025 году Калуга и Обнинск получат 30 новых автобусов, приобретённых по льготному лизингу.

Это позволит существенно обновить парк общественного транспорта без чрезмерной нагрузки на региональный бюджет. Новые машины соответствуют современным экологическим стандартам и требованиям комфорта.

Обновление автопарка положительно скажется на качестве перевозок. Пассажиры смогут оценить повышенный комфорт, а экологическая ситуация в городах улучшится за счёт снижения вредных выбросов. Решение стало результатом плодотворного взаимодействия региональных и федеральных властей.

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