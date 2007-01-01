Калужская область закупит 30 автобусов нового поколения
В среду, 2 июля, министерство транспорта Калужской области сообщило, что Минтранс России одобрил заявку региона на обновление автобусного парка.
В 2025 году Калуга и Обнинск получат 30 новых автобусов, приобретённых по льготному лизингу.
Это позволит существенно обновить парк общественного транспорта без чрезмерной нагрузки на региональный бюджет. Новые машины соответствуют современным экологическим стандартам и требованиям комфорта.
Обновление автопарка положительно скажется на качестве перевозок. Пассажиры смогут оценить повышенный комфорт, а экологическая ситуация в городах улучшится за счёт снижения вредных выбросов. Решение стало результатом плодотворного взаимодействия региональных и федеральных властей.