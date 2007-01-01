Обнинские выпускники показали высокие результаты на ЕГЭ

Основной период сдачи Единого государственного экзамена завершился, и средний балл в Обнинске оказался выше, чем по всей стране. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 1 июля.

Особенно отличились 12 учащихся школ города, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по различным предметам. Среди них есть ученики, получившие высший балл по литературе, химии и физике, а также по информатике. Одна из выпускниц показала отличные результаты сразу по двум предметам - русскому языку и информатике.

Кроме того, 167 выпускников написали ЕГЭ на 90+ более баллов.