Обнинские гимнасты привезли пять медалей с молодежной Спартакиады

В Уфе завершился финальный этап VI Летней Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике.

С 25 по 30 июня в соревнованиях участвовали 165 перспективных спортсменов из 42 регионов страны.

Команда из обнинской спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной заняла седьмое место в командном зачете. Особенно отличился Александр Васильев, завоевавший золото на кольцах и три бронзовые медали в других дисциплинах.

Парвиз Султонов добавил в копилку сборной еще одну бронзу, показав третий результат в упражнениях на коне. Всего обнинские гимнасты привезли с соревнований пять наград разного достоинства.