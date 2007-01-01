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Обнинск

Обнинские гимнасты привезли пять медалей с молодежной Спартакиады

В Уфе завершился финальный этап VI Летней Спартакиады молодежи России по спортивной гимнастике.
Ольга Володина
01.07, 12:19
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С 25 по 30 июня в соревнованиях участвовали 165 перспективных спортсменов из 42 регионов страны.

Команда из обнинской спортивной школы олимпийского резерва имени Ларисы Латыниной заняла седьмое место в командном зачете. Особенно отличился Александр Васильев, завоевавший золото на кольцах и три бронзовые медали в других дисциплинах.

Парвиз Султонов добавил в копилку сборной еще одну бронзу, показав третий результат в упражнениях на коне. Всего обнинские гимнасты привезли с соревнований пять наград разного достоинства.

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