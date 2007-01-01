Жительница Обнинска стала жертвой изощрённого мошенничества
Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции во вторник, 1 июля.
Сначала женщине позвонили якобы от имени оператора сотовой связи и предложили продлить договор на обслуживание.
Затем она получила звонок от человека, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что с её банковского счёта деньги уходят преступнику, находящемуся в федеральном розыске. Звонивший убедил потерпевшую «помочь правоохранителям» поймать преступника.
Женщина под диктовку мошенников сняла все свои сбережения, а также заняла деньги у знакомых. В течение нескольких дней она переводила средства на указанные счета.
Только дома, отключив телефон от навязчивых звонков, потерпевшая осознала, что её жестоко обманули.
Сумма причинённого ущерба составила 900 000 рублей.