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Обнинск

Жительница Обнинска стала жертвой изощрённого мошенничества

Дарья Джуманова
01.07, 10:05
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Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции во вторник, 1 июля.

Сначала женщине позвонили якобы от имени оператора сотовой связи и предложили продлить договор на обслуживание.

Затем она получила звонок от человека, который представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что с её банковского счёта деньги уходят преступнику, находящемуся в федеральном розыске. Звонивший убедил потерпевшую «помочь правоохранителям» поймать преступника.

Женщина под диктовку мошенников сняла все свои сбережения, а также заняла деньги у знакомых. В течение нескольких дней она переводила средства на указанные счета.

Только дома, отключив телефон от навязчивых звонков, потерпевшая осознала, что её жестоко обманули.

Сумма причинённого ущерба составила 900 000 рублей.

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