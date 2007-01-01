В Обнинске сквер Жолио-Кюри обновлен на 90%

Ходом благоустройства поделился в воскресенье, 29 июня, исполняющий обязанности главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

Сейчас рабочие укладывают новую плитку сквера. Кроме этого уже уложен кабель для наружного освещения и установлены основания для опор светильников.

Это место для приведения его в порядок в прошлом году выбрали сами жители Обнинска. В ходе голосования на конкурсе по благоустройству сквер Жолио-Кюри набрал около 6,5 тысяч голосов.

В обновленном сквере появятся удобные пешеходные и велодорожки, современное освещение, уютные зоны отдыха с новыми скамейками, а также благоустроенные зеленые зоны.