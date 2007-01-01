+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске сквер Жолио-Кюри обновлен на 90%
Новость дня Обнинск

В Обнинске сквер Жолио-Кюри обновлен на 90%

Ходом благоустройства поделился в воскресенье, 29 июня, исполняющий обязанности главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.
Владимир Андреев
29.06, 11:39
0 336
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Сейчас рабочие укладывают новую плитку сквера. Кроме этого уже уложен кабель для наружного освещения и установлены основания для опор светильников.

Это место для приведения его в порядок в прошлом году выбрали сами жители Обнинска. В ходе голосования на конкурсе по благоустройству сквер Жолио-Кюри набрал около 6,5 тысяч голосов.

В обновленном сквере появятся удобные пешеходные и велодорожки, современное освещение, уютные зоны отдыха с новыми скамейками, а также благоустроенные зеленые зоны.

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9LU3BjNTVQczhGTW9NeU13ZkNoWHc9PSIsInZhbHVlIjoiR3RZUnVKaWVDSGh1WWxIUnNHQmpiaU5IM0piaWkzVmdOOGRLeUkra2cxL2RvSWhyMVNVK212UjY4Vng1b3NMYkZaYk8xNGJIMXhyNERJaU1TcFlhbzRURHdza0JjNjAxWmQ0R3BVZHVINGpkcEk0dmNOcXJyUS9xandobDVja2tsVzNMQ0xNTi9OVzZXSlpxQTlaM1BGK2lKODkxcVdOKzR2U2tkY3Z2dkJqRm1TYVpTSHh2RUhZTHFSWGtrMkgzYkZVKzJvOGxiRXc4am8vZFYrVkJoT05GK1MyQWpqaHd2TWdGQkIzUHV0Zll5ZFB1R2lyZFpwaUo2bFVnTi9lVHgvdVFuUVNzTmVkbTNHeVBSQ1dlMUtQalJHTjNlbzc4MkJQSnVjaVVLUGdZYzVwdk9tRm9xWUllbEIyWnNDZ1BDbzR1M3dZRmh3cVBmbSsyZ0pvT3JiendpS1RwZjlHU0dISC9PK1ZBMDdJNkN1Vm5wSFB4M3Z6cGNHVEw1eHNMZldVU3hqdmVzTDh5bm50Q3ludkY1YnpDZXVPVkpYVXB2elpWd1E3Z1ltWXpWVS9rS1pOME95VmVnWG9OQTVSSyIsIm1hYyI6ImMyOTkzYzE3NTk0ZmQwYjBjODYzN2FhZWU0MWFlYzYyNDQxNmI0YTUyZDM2MjZkNmY1NTFkZGU2OGY2NzFiNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhJUXlVNWFOcjlUUy94dFBaU1BoZnc9PSIsInZhbHVlIjoiQ0QyL0NJL3hzRnY4YktxZjNaeTlaeElGRVBZTTVGMXBSTklhWlJoQTBSZmRYVnRNYW1FTWhlRm1qb1RKUG5wTU5xVmFSd04yY2ZrZnE3SmFOdFd6aU5uNEh0ZCtsa0E1L3ZZTmt2bjhzV21WaEprQ3JhSytIcDRnaXNoc0MyRWpId2lkdGJDSWFGZVh4eWthSGFHN203UHNVaEphb09ad1J4L2NWVjVXbnl5OU8yaFNaalVkRDJiUG1hUThDQUNmMW9XSitTYzJNemNibDB1WUk5UDMzWUJVVVZ5OUxZU2s1ZzU4U2V4NmJQeERGbjJPNjlaTUZkUUJuc0QvMWl3eFRHaVMvQkI2WkV2eDE4emFXd0EvcG52Wk1lc3pEY0VKL24rTE5Bbklta1FrdEVoM1I4aW5EQzlFcGs1dnkyVTVTQnV0SEt4d2g3VDBLd05kMjJLRURlcDBZK0hucVBSQUlwT0g3ZGg0VlNZSzV4NmZyZXU1aVdKR2FOZVB3eURXc3JnL2lxQmN4K2JpeGRPendpSE4xdVE3eWJPYUxpaFR2NWlMSExpOXEvdEsvZ1VRU1RhUVg0Nk1LeVFUY3NhYmZMVGNYWlIwVHY4eWdidHFPQ2lhU0RwTW95MGJtMHduT2FHaWhFMU9VeXZmRzFzV3d6SkdUSGl1L0VTWE42OWZkbVZqWW50ZWhkNS9renVPbGlaUnJpOW9OR0QxN21EK2pHSC9hakh5RldEWnBNNUdkbDZXUkxrbEhsemtGem50c052S1dqRWw5VHFobWxkS1Vjak5SdFViSWd4bjBMRlp3OEVUR3FzWXllYTFSLy9DYXNTRnUrTlV1dDZWMVBFZSIsIm1hYyI6ImFjNjExMzViNWQ5ZTY1ZjAzNDIwMDkzY2JjZDdlYzdiY2IyYmVlYjVhODc2Y2UyOGJhZmY3YjJmZmM4NjBlODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+